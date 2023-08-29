Londra Borsası'nda güçlü açılış

Cuma günü 7338,58'den kapanan FTSE 100 uzun hafta sonu tatilinin ardından güne yüzde 1'i aşan yükselişle başladı.

Birleşik Krallık piyasaları pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalıydı.

FTSE 100 Endeksi şu sıralarda yüzde 1,35 artışla 7437,79 puandan işlem görüyor.

Zaye Capital Markets baş yatırım yetkilisi Naeem Aslam, bu hafta ekonomik verilere, özellikle de Federal Rezerv'in gelecek ay faiz oranlarını tekrar artırıp artırmayacağına dair herhangi bir yönlendirme için Cuma günü ABD tarım dışı istihdam rakamlarına odaklanılacağını söyledi. Bugun ise ABD tüketici güvenini ve ABD JOLTs iş ilanları verileri izlenecek.