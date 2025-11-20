Londra’nın lüks semtlerinde ev fiyatları geriliyor

Londra'nın en pahalı bölgelerinden Kensington ve Chelsea’de konut fiyatları, Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yaklaşık 160 bin sterlin (210 bin dolar) düşüş kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiltere’nin en varlıklı bölgelerinden olan K&C’de satılan evlerin fiyatları yüzde 11,3 geriledi. Westminster’da ise düşüş yüzde 14,4’e ulaştı. Her iki bölgede de ortalama konut değeri 1 milyon sterlinin üzerinde bulunuyor.

Başkent genelinde konut fiyatları Eylül itibarıyla bir yıl öncesine göre 10 bin sterlinden fazla azalarak 556 bin sterlin seviyesine indi. Bu, Londra’yı yıllık bazda fiyatların gerilediği tek bölge haline getirdi ve Şubat 2024’ten bu yana görülen en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Vergi beklentisi piyasada baskı yaratıyor

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre Londra’daki fiyat gerilemesinde, 26 Kasım’da açıklanacak bütçede gündeme gelmesi beklenen ek konut vergilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, 2 milyon sterlin üzerindeki konutlara ek vergi getirmesi ve daha düşük değerli evleri de yerel konut vergisi sistemi üzerinden hedef alması bekleniyor.

Reeves’in, kamu maliyesindeki açığı “çalışan insanlar” olarak tanımlanan kesimin vergilerini artırmadan kapatması gerektiği yönündeki siyasi baskı da dikkat çekiyor. Yükselen borçlanma maliyetleri ve politika değişiklikleri, mali hedeflerde önemli bir açık oluşturmuş durumda.

Londra, Birleşik Krallık’ın lüks konut merkezi olmayı sürdürüyor

Emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’in raporuna göre, Birleşik Krallık’ta 2 milyon sterlin üzeri konutların yaklaşık yüzde 60’ı Londra’da bulunuyor. Ülke genelinde ise ortalama konut fiyatı Eylül itibarıyla 272 bin sterline yükseldi; yıllık artış hızı yüzde 3,1’den yüzde 2,6’ya geriledi.