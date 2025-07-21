LSEG’den tarihi karar: Avrupa’nın ilk 24 saat açık borsası geliyor

Londra Borsası Grubu (LSEG), 24/7 işlem modeliyle bireysel yatırımcılara kesintisiz hizmet sunmaya hazırlanıyor.

İşlem saatleri genişletiliyor

Financial Times’ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Londra Borsası Grubu, halihazırda yatırımcı ilgisinde belirgin artış yaşayan bireysel yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda işlem saatlerini genişletme olasılığını kapsamlı biçimde değerlendirmeye aldı.

Bu değerlendirme yalnızca işlem saatlerine ilişkin teknik bir genişleme süreciyle sınırlı kalmadı aynı zamanda Londra Borsası’nın potansiyel yeni ürün ve hizmetlerle birlikte genel stratejik pozisyonunu da şekillendiren daha büyük ölçekli bir dönüşüm sürecine işaret etti.

FT’ye konuşan fakat isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre LSEG’in bu süreci, teknoloji altyapısı, operasyonel hazırlık kapasitesi ve düzenleyici gereklilikler gibi çok katmanlı parametreler üzerinden ele aldığı vurgulandı.

Şirketin mesai saatleri dışında yapılan açıklama taleplerine yanıt vermediği ve bu değerlendirme süreciyle ilgili olarak resmi bir açıklamada bulunmadığı da belirtildi.

Amerika’dan esinlenen model

Mobil uygulamalar sayesinde piyasaya erişimi kolaylaşan bireysel yatırımcıların farklı zaman dilimlerinde işlem yapma yönündeki beklentileri, küresel borsa işletmecilerini harekete geçirmişti. Bu eğilime kayıtsız kalmayan New York Borsası (NYSE), Nasdaq ve Cboe Global Markets gibi büyük Amerikan borsa operatörleri, geçtiğimiz aylarda işlem saatlerini genişletme yönünde düzenleyici otoriteler nezdinde başvurularda bulunmuştu. Bu gelişmeler ışığında LSEG’in benzer bir adımı gündeme alması durumunda, Avrupa’nın büyük borsaları içinde ilk kez tam gün işlem esasına geçecek bir piyasa operatörü konumuna gelebileceği öngörülüyor.

Yürütülen tartışmaların henüz erken aşamada olduğu bu nedenle somut bir karar alınmadığı vurgulansa da bireysel yatırımcıların piyasalarda artan etkisinin işlem saatlerinin esnetilmesi yönündeki eğilimi belirgin biçimde güçlendirdiği gözlemleniyor.

LSEG değişime hazırlanıyor

Piyasadaki bireysel yatırımcı kitlesinin son yıllarda önemli ölçüde büyüme göstermesi ve bu yatırımcıların özellikle esnek zaman aralıklarında işlem yapma yönünde taleplerini artırması, işlem pencerelerinin genişletilmesini kaçınılmaz hale getirmiş gibi göründü. Küresel ölçekte yatırımcı davranışlarının değişmesi, yalnızca teknolojiyle şekillenen yeni alışkanlıklara değil aynı zamanda daha erişilebilir finansal sistem taleplerine de işaret ediyor.

Bu bağlamda Londra Borsası’nın işlem saatlerine yönelik bu stratejik dönüşüm süreci, yalnızca teknik bir reform değil, aynı zamanda yatırımcı-odaklı bir kültürel dönüşümün de ilk işaret fişeği olarak değerlendirildi. Özellikle bireysel yatırımcının zaman ve mekândan bağımsız işlem yapma arzusunun piyasalar üzerindeki belirleyiciliği arttıkça, Londra Borsası gibi büyük piyasa operatörlerinin bu talebi karşılayacak adımlar atma yönündeki hazırlıkları da daha görünür hale geldi.