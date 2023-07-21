Lübnan Irak'tan toplam 3,5 milyon ton yakıt alacak

Irak haber ajansı INA’ya göre, Irak Petrol Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayyan Abdulgani ile Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Feyyad, başkent Bağdat'ta düzenlenen törenle yenilenen anlaşmanın mutabakat zaptını imzaladı.

Beyrut ve Bağdat arasında 1 yıl süreli anlaşmaya göre Irak, Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt sağlayacak.

Iraklı Bakan Abdulgani, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ile bir yıl daha uzatılan anlaşma kapsamındaki lojistik konuların takibi için iki taraftan teknik komisyonların kurulacağını aktardı.

Lübnan Enerji ve Su Kaynağı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Anlaşma maddeleri mevcut haliyle kalıp Lübnan'a yıllık 1 milyon ton yerine 1,5 milyon ton akaryakıt temin edilecektir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Lübnan Enerji Bakanlığı bünyesindeki elektrik üretim tesislerinde kullanılması amacıyla Irak'tan 2 milyon ton ham petrol tedarik edileceği kaydedildi.

Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, elektrik üretimi için gerekli akaryakıt temini konusunda, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithali için Temmuz 2021'de Irak ile anlaşma imzalamıştı. Irak ve Lübnan anlaşmayı 2022'de de bir yıl uzatmıştı.