Lufthansa, 8 bin kişiyi daha işe almayı planlıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yeni işe alıma hazırlanıyor. Bu yıl içinde 6 bin istihdam sağlayan şirketin 8 bin kişiyi daha işe almayı planladığı belirtildi.

Yine bu yıl teknisyen, bilgi işlem uzmanları, pilot ve avukat gibi uzmanlar başta olmak üzer 8 bin kişinin de işe alınacağının bildirildiği açıklamada, yeni işe alımların Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve Brüksel'deki şehirlerin yanı sıra Hamburg'daki teknoloji merkezinde olacağı ifade edildi.

COVID-19 krizi sırasında dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiyi işten çıkaran Lufthansa, Kasım 2022’de Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurmuştu.

Şirket, 45'ten fazla alanda 20 bin yeni çalışanın işe alımını planlıyor. Lufthansa Group'un mart ayı sonunda 112 bin 400 bin çalışanı bulunuyordu.

Şirket ayrıca Eylül 2022’de yeni uçak dahil olmak üzere ekipman ve bilgi teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımın planlandığını da duyurmuştu.