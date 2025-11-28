  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Lufthansa ana markasında karlılığı artırmayı hedefliyor
Takip Et

Lufthansa ana markasında karlılığı artırmayı hedefliyor

Lufthansa Airlines CEO'su Jens Ritter, Almanya'nın Lufthansa Havayolları'nın bu yıl kara geçmeye hazırlandıktan sonra gelecek yıl ana markasında karlılığı artırmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lufthansa ana markasında karlılığı artırmayı hedefliyor
Takip Et

Ritter gazetecilere, Lufthansa Airlines'ın 2028'e kadar sürecek maliyet düşürme ve hizmet programındaki cari yıl hedeflerinin tamamını gerçekleştireceğini belirterek "ve bununla birlikte karlılığa dönüş yolunda yeniden yoldayız" dedi.

Ritter, uçuş iptalleri ve gecikmeler için tazminat maliyetlerini azaltan operasyonel istikrardaki iyileştirmelerin olumlu gelişmeye katkıda bulunduğunu ekledi.

Ritter, gelecek yılın "karlılık ve verimliliğe odaklanacağını" söyledi. Yerde, kokpitte ve kabinde birçok şirket anlaşmasının yeniden müzakere edildiğini ve 2026'dan itibaren daha verimli personel dağıtımını mümkün kılacağını ekledi.

Lufthansa ayrıca daha esnek personel istihdamına izin verecek düzenlemeleri değiştirdi ve yedek uçak sayısının azaltılıp azaltılamayacağını ve böylece daha fazla uçak konuşlandırılabileceğini inceliyor.

Şirket ayrıca devam eden filo yenileme çalışmalarıyla daha fazla kazanmak istiyor. Yeni Boeing 787 ve Airbus A350 uzun menzilli jetler daha rahat koltuklar ile donatıldı ve 2026'dan itibaren uzun menzilli rotalarda tüm rezervasyon sınıflarında yemek hizmeti iyileştirilecek.

Küresel Ekonomi
AB, Akdeniz ülkeleriyle ilişkisine "reset" atmak istiyor
AB, Akdeniz ülkeleriyle ilişkisine "reset" atmak istiyor
Japonya 18,3 trilyon yenlik ek bütçeyi onayladı
Japonya 18,3 trilyon yenlik ek bütçeyi onayladı
Euro Bölgesi tüketicileri, ılımlı enflasyon beklemeye devam ediyor
Euro Bölgesi tüketicileri, ılımlı enflasyon beklemeye devam ediyor
JPMorgan: Lüks sektöründe 2026 istikrar yılı olabilir
JPMorgan: Lüks sektöründe 2026 istikrar yılı olabilir
Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor
Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor
Goldman Sachs: ABD işgücü piyasasında zayıflama sinyalleri artıyor
Goldman Sachs: ABD işgücü piyasasında zayıflama sinyalleri artıyor