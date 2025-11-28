Lufthansa ana markasında karlılığı artırmayı hedefliyor

Ritter gazetecilere, Lufthansa Airlines'ın 2028'e kadar sürecek maliyet düşürme ve hizmet programındaki cari yıl hedeflerinin tamamını gerçekleştireceğini belirterek "ve bununla birlikte karlılığa dönüş yolunda yeniden yoldayız" dedi.

Ritter, uçuş iptalleri ve gecikmeler için tazminat maliyetlerini azaltan operasyonel istikrardaki iyileştirmelerin olumlu gelişmeye katkıda bulunduğunu ekledi.

Ritter, gelecek yılın "karlılık ve verimliliğe odaklanacağını" söyledi. Yerde, kokpitte ve kabinde birçok şirket anlaşmasının yeniden müzakere edildiğini ve 2026'dan itibaren daha verimli personel dağıtımını mümkün kılacağını ekledi.

Lufthansa ayrıca daha esnek personel istihdamına izin verecek düzenlemeleri değiştirdi ve yedek uçak sayısının azaltılıp azaltılamayacağını ve böylece daha fazla uçak konuşlandırılabileceğini inceliyor.

Şirket ayrıca devam eden filo yenileme çalışmalarıyla daha fazla kazanmak istiyor. Yeni Boeing 787 ve Airbus A350 uzun menzilli jetler daha rahat koltuklar ile donatıldı ve 2026'dan itibaren uzun menzilli rotalarda tüm rezervasyon sınıflarında yemek hizmeti iyileştirilecek.