Lufthansa’da yöneticilere cömert ikramiye

Alman hükümetinin 9 milyar Euro’luk yardımıyla pandemi döneminde iflastan kurtulan Alman havayolu şirketi Lufthansa’da yönetim kurulu üyelerinin her birine milyon Euro’luk ikramiye dağıtılacağı bildirildi.

Alman Handelsblatt gazetesi, Alman havayolu devi Lufthansa’nın yönetim kurulu üyelerinin her birine, şirketin devlet yardımı alarak ayakta kaldığı pandemi yılları 2020 ve 2021 için ciddi miktarlarda ikramiye dağıtacağını yazdı.

Handelsblatt'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre şirketin denetim kurulu, ödemeleri Aralık ayı başında yaptığı bir toplantıda onayladı. Ancak bazı çalışan temsilcileri, kurtarma paketi koşullarına aykırı gördükleri için ödemeye karşı oy kullandı.

Bir Lufthansa sözcüsü ise Handelsblatt'a, o zamana kadar her şey yolunda giderse paranın 2025'e kadar ödenmeyeceğini, yani ödemelerin geriye dönük değil, uzun vadeli bir ikramiye planının bir parçası olduğunu söyledi.

Alman hükümeti, ekonomik istikrar fonu çerçevesinde toplam 9 milyar Euro’luk (9,53 milyar dolar) bir kurtarma paketiyle Lufthansa'yı salgın sırasında iflastan kurtarmış, havayolundaki tüm hisselerini ise geçtiğimiz Eylül ayında satmıştı.