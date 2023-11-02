Lufthansa'nın 3. çeyrek kârı 1,47 milyar Euro oldu

Yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirketin, geçen yılın 3. çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 1,12 milyar Euro iken bu yılın aynı döneminde 1,47 milyar Euro oldu.

Yaz dönemi şirket tarihinin en karlı dönemi olurken, Lufthansa gelirleri, Covid-19 salgını sonrası yüksek talep, daha fazla sefer ve sürekli yüksek bilet fiyatları ile Temmuz-Eylül 2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 10,3 milyar Euro'ya yükseldi.

Kâr hedefi: 2,6 milyar Euro

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 38,17 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 33,33 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, düşen maliyetler ve artan uçuş talebi sayesinde 4. çeyrek için pozitif bir faaliyet sonucu yayınlamayı ve 2023'ün tamamı için 2,6 milyar Euro'nun üzerinde düzeltilmiş kar hedefine ulaşmayı amaçlıyor.