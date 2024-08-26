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Lufthansa'nın Discover Havayolları grevle karşı karşıya

Lufthansa'nın bağlı ortaklığı Discover Havayolları, pilotlar ve uçuş görevlilerinin dört günlük bir grevi ile karşı karşıya.

Haber Merkezi
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Lufthansa'nın Discover Havayolları grevle karşı karşıya
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Pilotları temsil eden Vereinigung Cockpit ve uçuş görevlilerini temsil eden UFO sendikaları ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Salı gecesinden Cuma gününe kadar Almanya'dan yapılan tüm Discover seferlerinde grev çağrısında bulundular.

UFO lideri Joachim Vazquez Buerger, bu ücret anlaşmazlığının yıllardır çözülemediğini ve sendika ile Discover arasındaki müzakerelerin durduğunu söyledi.

Discover sözcüsü “Discover Havayolları iki sendika tarafından yapılan grev eylemi çağrısını şiddetle kınıyor. Çalışanlarımız için, diğer hususların yanı sıra, kabinde %38‘e varan ve kokpitte yaklaşık %16’lık maaş artışlarını garanti eden toplu sözleşmeleri henüz imzaladık” açıklamasını yaptı.

Bu ayın başlarında Discover, kokpit ve kabin çalışanlarını temsil eden bir başka Alman sendikası olan Verdi ile bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. UFO'dan Buerger, bu anlaşmada belirtilen koşulların “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Discover, Frankfurt ve Münih'ten çok sayıda tatil destinasyonuna uçuşlar düzenliyor. Web sitesine göre havayolu şu anda 27 uçaklık bir filo işletiyor ve yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam ediyor.

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