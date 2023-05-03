Lufthansa'nın zararı beklentileri aştı
Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar etti.
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Lufthansa'nın ilk çeyrekte net zararı 467 milyon euro oldu. Analistler ise 301 milyon euro zarar bekliyorlardı.
Düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi zarar ise 279 milyon euro olan beklentilerin hemen altında 273 milyon euro olarak gerçekleşti.
Lutfhansa'nın cirosu da 7,57 milyar euro olan beklentilerin altında kalarak 7,02 milyar euro oldu.