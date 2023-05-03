Lufthansa'nın zararı beklentileri aştı

Lufthansa'nın ilk çeyrekte net zararı 467 milyon euro oldu. Analistler ise 301 milyon euro zarar bekliyorlardı.

Düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi zarar ise 279 milyon euro olan beklentilerin hemen altında 273 milyon euro olarak gerçekleşti.

Lutfhansa'nın cirosu da 7,57 milyar euro olan beklentilerin altında kalarak 7,02 milyar euro oldu.