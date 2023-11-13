Lukoil, Çinli şirket ile Rusya'da gaz işleme tesisi kuracak
Lukoil, Çinli CC-7 şirketiyle Rusya'nın Stavropol bölgesinde gaz işleme tesisi inşa edecek.
Rus petrol şirketi Lukoil, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği ve İnşaat Şirketi 7 (CC-7) şirketiyle Rusya'nın Stavropol bölgesinde gaz işleme tesisi inşası için işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Lukoil'den açıklamasında, gaz işleme tesisinin Stavropol bölgesinde inşa edeceği belirtildi.
Tesiste, Lukoil'in Kuzey Hazar'da ürettiği doğal gaz işlenecek. Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya pazarından çekilirken, Çinli şirketlerin Rus enerji sektöründeki faaliyetleri giderek artıyor.