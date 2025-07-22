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Lüks moda devinden binlerce dolarlık çanta alanların bilgileri sızdı: 419 bin müşteriyi ilgilendiriyor

Lüks moda markası Louis Vuitton'a Hong Kong’daki yaklaşık 419 bin müşterisinin kişisel verilerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Lüks moda devinden binlerce dolarlık çanta alanların bilgileri sızdı: 419 bin müşteriyi ilgilendiriyor
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Sızdırılan bilgiler arasında isimler, pasaport bilgileri, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları, alışveriş geçmişi ve ürün tercihleri gibi bilgiler bulunuyor. Ancak şirket, ödeme bilgilerinin etkilenmediğini açıkladı. Hong Kong Kişisel Verileri Koruma Komisyonu (PCPD), veri ihlaline ilişkin resmi bir inceleme başlattı.

Louis Vuitton’un bağlı olduğu Fransız lüks grubu LVMH, yetkisiz bir kişi veya grubun bazı müşteri verilerine eriştiğini tespit ettiklerini belirtti. Şirket, ilgili düzenleyici kurumlarla ve etkilenen müşterilerle iş birliği içinde çalıştığını ifade etti.

Şirkete "geç bildirim" soruşturması

Hong Kong’daki gizlilik kurumu, ayrıca Louis Vuitton’un ihlali yetkililere geç bildirmiş olabileceği ihtimaliyle ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı. Açıklamaya göre, şirketin merkez ofisi bilgisayar sistemindeki şüpheli hareketleri 13 Haziran’da fark etti, 2 Temmuz’da Hong Kong müşterilerinin etkilendiğini öğrendi ve 17 Temmuz’da durumu resmi olarak bildirdi.

Bu olay, markanın Güney Kore ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarında da benzer veri sızıntılarının yaşandığı bir döneme denk geldi. Louis Vuitton cephesinde veri güvenliği endişeleri giderek büyüyor.

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