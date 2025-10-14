Lüks moda devleri Gucci, Chloé ve Loewe’ye rekabet ihlali cezası

AB Komisyonu, lüks moda sektörünün dev markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'nin Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

157 milyon euro ceza uygulandı

Açıklamada, "AB Komisyonu, Gucci, Chloe ve Loewe moda markalarına rekabeti kısıtlayıcı fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 157 milyon euronun üzerinde para cezası verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış fiyatlarını dikte ettikleri tespit edildi

Markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, firmaların ürünlerine yönelik asgari satış fiyatlarını dikte ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamalarının fiyatları artırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini azalttığı anımsatılarak, bunların rekabeti engelleyici davranışlar olduğu belirtildi.

3 moda devinin müdahaleleri tespit edildi

Üç moda şirketinin yeniden satış fiyatının korunması olarak adlandırılan bir uygulamaya girdiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların perakendecilere çeşitli kısıtlamalar getirerek ticari stratejilerine müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kural ihlali nedeniyle Gucci'ye 119 milyon 674 bin euro, Chloe'ye 19 milyon 690 bin euro ve Loewe'ye 18 milyon 9 bin euro para cezası kesildiği bildirildi.

Rekabete aykırı durumları AB Komisyonu denetliyor

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları kesebiliyor.