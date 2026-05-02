Lüks yatırım araçlarında yön değişti: Sanat yükseldi, viski sert düştü

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Knight Frank tarafından yayımlanan Lüks Yatırım Endeksi (KFLII), 2025’in son çeyreği itibarıyla yıllık bazda yüzde 0,4 geriledi. Buna karşın endeksin 5 yıllık performansı yüzde 2,2, 10 yıllık performansı ise yüzde 38,6 artış ile uzun vadede lüks varlıkların güçlü getiri sunduğunu ortaya koydu.

Sanat ve saatler öne çıktı

Lüks yatırım araçları arasında 2025’te en güçlü performansın sanat eserlerinde görüldüğü dikkat çekti.

Empresyonist sanat eserleri yıllık bazda yüzde 13,6, modern sanat yüzde 7,1, savaş sonrası sanat eserleri ise 2025’te yüzde 5,2 değer kazandı.

Saatler de yüzde 5,1’lik artışla yatırımcıların ilgi gösterdiği kalemler arasında yer aldı.

Bu tablo, koleksiyon değeri yüksek ve sınırlı arzı bulunan varlıkların, belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için cazibesini koruduğunu da gösterdi.

Şarap ve otomobilde karışık görünüm

Şarap tarafında ise segmentler arasında belirgin ayrışma yaşandı. Liv-ex (London International Vintners Exchange), dünya çapındaki profesyonel şarap tüccarları, brokerlar ve distribütörler için kurulmuş olan küresel bir nitelikli şarap borsası olurken, bu borsadaki fiyatlamalar endekste yer aldı.

İtalya şarap endeksi yıllık bazda yüzde 1,7 gerilerken, Burgundy (Bordo) şarapları yüzde 4,8 değer kaybetti. Liv-ex 100 endeksi de 2025 yılında yüzde 2,5 geriledi. Buna karşın uzun vadede özellikle Burgundy şaraplarının 10 yıllık getirisi yüzde 105,8 ile dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Klasik otomobillerde ise yıllık bazda yüzde 3,7’lik düşüş görülse de 5 yıllık getirinin yüzde 17,4, 10 yıllık getirinin ise yüzde 31,3 olması oynaklığın olduğunu ancak uzun vadede performansın korunduğunu ortaya koydu.

En sert düşüş viskide oldu

2025 yılında en dikkat çeken kayıp ise viski yatırımında yaşandı. Viski fiyatları yıllık bazda yüzde 10,9 gerileyerek endeks içindeki en sert düşüşü kaydetti. Son 5 yılda da yüzde 19,6 düşen lüks yatırım ürünü, kısa ve orta vadede yatırımcıların en fazla değer kaybı yaşadığı alan oldu.

Buna rağmen 10 yıllık getirinin yüzde 111,9 seviyesinde olması, viskinin geçmiş dönemde yüksek kazanç sağladığını ancak son yıllarda ciddi bir düzeltme sürecine girdiğini de gözler önüne serdi.

Çantalar ve elmaslarda yatay seyir

Hermès Birkin çantalar yıllık bazda yüzde 0,2 gerilerken, renkli elmaslarda yüzde 1’lik sınırlı düşüş görüldü. Bu iki segmentte fiyat hareketlerinin görece yatay kalması, talebin daha dengeli seyrettiğine işaret etti.

Ayrışma dönemi

Veriler, lüks yatırım piyasasında artık genel bir yükseliş trendi yerine ürünlerde ayrışmanın öne çıktığını gösterirken, sanat ve saat gibi koleksiyon değeri yüksek varlıklar değer kazanıyor; likiditesi daha sınırlı veya geçmişte daha spekülatif yükselişler yaşanan ürünlerde düzeltmeler dikkat çekti.

2025 yılı verilerine göre, yatırımcılar daha seçici hareket ederken, her lüks varlığın değer kazandığı döneminin de geride kalabileceği öngörülüyor.