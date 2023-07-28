Lutfhansa rekora koşuyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr, Focus dergisin yaptığı açıklamada bu yıl planlanandan daha az uçuş gerçekleştirmesine rağmen rekor bir yıl geçirme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Spohr, Lufthasa'nın pandemiden kurtulduktan sonra yeniden önemli ölçüde büyüdüğünü belirtirken, "Bu yıl yolcu başına ortalama kar 15 euro" dedi.

Lufthansa'nın personel ve uçak sıkıntısı nedeniyle bu yıl için başlangıçta planlanandan binlerce daha az tarifeli uçuş yaptığını belirten Spohr, şu anda her ay 1200 kişiyi işe aldığını ve şu ana kadar 200 yeni uçak sipariş ettiğini de sözlerine ekledi.