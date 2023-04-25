Macaristan tahıl ithalatı yasağına devam etmeyi planlıyor

Macaristan, Ukrayna'nın tarım ürünlerine getirilen ithalat yasağını 2023 yılının sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor.

Tarım Bakanı Istvan Nagy, Avrupa Birliği'nden meslektaşlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, çiftçilerin hasat yapabilmesi ve ürünlerini depolayabilmesi için tedbirlerini yıl sonuna kadar uygulamaya devam etmek istediklerini belirtti.

Macaristan, Polonya'nın yerli çiftçilerini korumak amacıyla aldığı benzer önlemin ardından geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın tarım ürünleri ithalatını yasaklamıştı. Slovakya ve Bulgaristan da aynı şekilde hareket etti.

Bu ülkelerin aldığı kararların Ukrayna'nın tarım sektöründe olumsuz etkilere neden olması bekleniyor. Ukrayna'nın tarım sektörü, ülke ekonomisi için önemli bir kaynak sağlıyor ve bu yasağın ülkenin ihracatını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.