Macau'nun kumar gelirleri 2024’te arttı

Çin'in Macau özel yönetim bölgesinde kumar gelirleri, aralık ayında geçen yılın ilk düşüşünü yaşadı; yılın tamamında gelirlerde artış yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu (DICJ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 18,2 milyar pataca (MOP) seviyesine indi. Geçen yılın aynı ayında gelirler 18,6 milyar MOP olmuştu.

Yılın tamamında ise gelirler yüzde 23,9 artışla 226,8 milyar MOP olarak gerçekleşti.

Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul ediliyor. Macau ciro bakımından dünyanın en büyük kumarhane pazarı.

20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan Macau, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi oldu.