Macau'nun kumar gelirleri ekimde yılın zirvesine çıktı

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu (DICJ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 20,79 milyar pataca (MOP) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında gelirler 19,5 milyar MOP olmuştu.

Yılın ilk 10 ayında ise gelirler yüzde 28,1 artışla 190,1 milyar MOP olarak gerçekleşti.

Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul edilirken, ciro bakımından dünyanın en büyük kumarhane pazarı oluyor.

20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan Macau, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi oldu.