Macau'nun kumar gelirleri kasımda yüzde 14,9 arttı

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu (DICJ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 18,44 milyar pataca (MOP) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında gelirler 16,04 milyar MOP olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında ise gelirler yüzde 26,8 artışla 208,6 milyar MOP olarak gerçekleşti.

Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul ediliyor. Macau ciro bakımından ise dünyanın en büyük kumarhane pazarı olurken, 20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan bölge, o tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olarak bulunuyor.