"Made in Germany" tarih oluyor: Son kaleyi de Çin kapatıyor!

Almanya'nın son yerli bisiklet kaskı üreticisi KED, üretim faaliyetlerini bu yıl tamamen Çin'e taşıyacağını açıkladı.

Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, yükselen iş gücü maliyetleri, ham madde fiyatlarındaki artış ve Çinli üreticilerle yaşanan yoğun fiyat rekabeti nedeniyle Almanya'daki üretimini sonlandırma kararı aldı.

Karar kapsamında üretim, Çin'deki sözleşmeli bir üreticiye devredilecek. KED ise Almanya'daki faaliyetlerini araştırma-geliştirme, ürün tasarımı ve kalite kontrol alanlarıyla sınırlandıracak.

Artan maliyetler üretimi sürdürülemez hale getirdi

Şirket yönetimi, son dört yılda Almanya'da saatlik asgari ücretin 13,90 avroya yükselmesinin ve ham madde maliyetlerindeki artışın üretim maliyetlerini ciddi biçimde artırdığını belirtti.

KED'e göre Almanya'da üretimin devam edebilmesi için kask başına yaklaşık 20 Euro'luk fiyat artışı yapılması gerekiyordu. Ancak bu seviyedeki fiyatların pazarda rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflatacağı değerlendirildi.

Şirket, üretimden çekilerek kaynaklarını yeni ürün geliştirme, tasarım süreçlerini hızlandırma ve inovasyona yönlendirmeyi hedefliyor.

İstihdamda daralma yaşanacak

Üretimin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 25 çalışanın büyük bölümünün işine son verilecek. Yaklaşık 15 çalışanın ise satış, kalite yönetimi ve şirket içi operasyonlarda görev yapmaya devam edeceği belirtildi.

Çin rekabeti Avrupa'yı zorluyor

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen bisiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik anti-damping vergileri uygulayarak yerli üreticileri koruyor. Ancak bisiklet kaskları bu koruma mekanizmasının dışında kalıyor.

Bu durum, Çinli üreticilerin daha düşük maliyetlerle Avrupa pazarında rekabet avantajı elde etmesini kolaylaştırırken, Avrupalı üreticiler üzerindeki maliyet baskısını da artırıyor.

Almanya'da bisiklet ve elektrikli bisiklet üretimi son yıllarda güçlü seyrini koruyarak geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon adede ulaştı. Buna karşın sektörün birçok bileşeninde küresel tedarik zincirlerinin ağırlığı giderek artıyor.

Bisiklet kadrolarının büyük bölümü Çin, Tayvan ve Vietnam'da üretilirken, gidon, jant, çamurluk, göbek dinamosu, aydınlatma sistemleri ve kilit gibi birçok parça hâlâ Almanya'da imal ediliyor.

"Made in Germany" avantajı zayıflıyor

KED yönetimi, tüketicilerin ve perakendecilerin Çin'de de yüksek kaliteli bisiklet kaskı üretilebildiğini kabul etmeye başladığını belirterek, "Made in Germany" etiketinin geçmişte sağladığı fiyat avantajını korumanın her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.

Şirketin kararı, yalnızca bir üretim taşınmasından öte, Avrupa imalat sanayisinin yükselen maliyetler ve Çin'in rekabetçi üretim kapasitesi karşısında yaşadığı yapısal dönüşümün son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.