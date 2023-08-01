Madencilik devi küçük satın almalara odaklandı

Rio Tinto CEO'su Jakob Stausholm, büyük satın almalara değil, küçük, takviye edici satın almalara odaklandıklarını söyledi.

Stausholm, Melbourne'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada "Şu anda büyük bir satın almaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Avustralyalı şirket, dün duyurulan Şili'deki Agua de la Falda bakır projesinde %57,74 hissenin satın alınması da dahil olmak üzere bu yıl birkaç küçük ortaklık ve anlaşma duyurdu.

Temmuz ayının başlarında Rio Tinto, Malavi'de bir rutil ve grafit projesi geliştirmeye yardımcı olmak için Avustralya'nın Sovereign Metals şirketinin %15 hissesini 40,4 milyon Avustralya Doları'na (27,04 milyon dolar) satın almayı kabul etti.