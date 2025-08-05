Maduro, Venezuela'nın yüzde 7,71 büyüdüğünü belirtti

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, Venezuela ekonomisinin dış baskılara rağmen yılın ilk yarısında yüzde 7,71 oranında büyüdüğünü söyledi.

Maduro, Venezuela'nın kendi gücüyle ekonomisini büyüttüğünü dile getirerek, "Chevron olsun ya da olmasın, Venezuela kendi çabalarıyla önemli bir büyüme gerçekleştiriyor. Madencilik sektöründe güçlü ve istikrarlı bir süreç içindeyiz. Hidrokarbon faaliyetlerinde yüzde 14,99 oranında bir artış yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Ticaret sektörünün de yüzde 7,19 büyüdüğünü belirten Maduro, "Bu, çeşitlenen ve pratikte petrol gelirine bağımlılığı kırmaya başlayan yeni bir ekonominin göstergesidir. Üretim sadece iç tüketim için değil, ihracat için de yapılmaya başlandı." dedi.

Maduro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "Filistin'e destek veren ve Siyonist soykırıma karşı ayaklanan büyük bir kitle sansürlenmeye çalışılıyor. Yahudi halkı da Filistin halkına karşı işlenen bu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında 7 yıl önce kendisine yönelik gerçekleştirilen ancak güvenlik güçlerince engellenen suikast girişiminin 7. yılını da hatırlatan Maduro, Venezuela ordusuna teşekkür etti.