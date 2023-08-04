Maersk küresel ticarette derin daralma öngörüyor

Dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk Grubu, küresel ticarette uzun ve derin bir daralma olacağı tahmininde bulundu.

Financial Times’ın haberine göre uluslararası deniz taşımacılığı devi, küresel konteyner talebinin bu yıl yüzde 1/4 oranında düşeceğini belirtiyor.

"2023'ün geri kalanı zorlu geçecek"

Maersk, yılın beklenenden daha güçlü geçen ilk yarısının ardından tüm yıl gelir beklentisini yükseltti.Ancak 2023'ün geri kalanının daha zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Maersk Grubunun ikinci çeyrekte geliri yüzde 40 düşüşle 13 milyar dolara gerilerken, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) yüzde 72 düşüşle 2,9 milyar dolara indi. Analistlerin beklentisi 2,4 milyar dolar olacağı önündeydi. Maersk tüm yıl için FAVÖK tahminini 8-11 milyar dolardan 9,5-11 milyar dolar aralığına yükseltti.