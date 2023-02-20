Maersk, Rusya'daki lojistik tesislerini satıyor

Denizcilik ve lojistik grubu AP Moller-Maersk yaptığı açıklamada, Rusya'daki iki lojistik tesisini IG Finance Development Limited'e satma konusunda anlaşmaya vararak, Rusya'da ticari faaliyetlerini neredeyse sonlandırdı.

Grup, Novorossiisk'teki 1.500 konteyner (TEU) kapasiteli iç depo tesisi ile St. Petersburg'daki soğutulmuş ve donmuş bir deponun satışı için Avrupa Birliği ve Rusya'dan düzenleyici onayların aldığını söyledi.

Baş Ticaret Sorumlusu Karsten Kildahl yaptığı açıklamada, "Rusya'daki iki lojistik tesisimizi sattığımız ve böylece Rusya'daki tüm varlıklarımızı elden çıkarma kararımızı uygulayabildiğimiz için memnunuz" dedi.

Maersk, Kıbrıs'ta kayıtlı bir şirket olan IG Finance Development'ın Rusya'da büyük bir gıda ithalatçısı olan Arosa ile tesisleri işletmek için anlaşma yaptığını söyledi.