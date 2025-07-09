  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Malezya Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra ilk faiz indirimi
Takip Et

Malezya Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra ilk faiz indirimi

Malezya Merkez Bankası, yaklaşık üç yılın ardından ilk kez faiz indirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malezya Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra ilk faiz indirimi
Takip Et

Malezya Merkez Bankası (BNM), faiz indirim kervanına katıldı ve ekonomiyi desteklemek için üç yıldan fazla bir süredir ilk kez referans faiz oranını düşürdü.

BNM'den yapılan açıklamaya göre, gecelik politika faiz oranı 25 baz puan aşağı çekildi ve yüzde 2,75 seviyesine getirildi. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana ilk indirim olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Malezya ekonomisi hala sağlam bir zeminde olsa da Merkez Bankası, dış belirsizliklerin oluşturduğu ekonomik tehdit nedeniyle faiz düşürmeye karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, bu hareketin "Malezya'nın ılımlı enflasyon beklentileri arasında istikrarlı büyüme yolunu korumayı amaçlayan önleyici bir önlem" olduğu belirtildi.

Uzun süredir faiz indirimi konusunda direnen Malezya Merkez Bankası, para politikası ayarlarını gevşeten küresel akranlar arasına katıldı.

Bu indirim, Malezya'nın mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı ABD ticaret politikasının yarattığı artan karşı rüzgarlar ortasında geldi.

Küresel Ekonomi
Trump’ın vergileri AB’yi İngiltere’den daha çok zorlayabilir
Trump’ın vergileri AB’yi İngiltere’den daha çok zorlayabilir
14 ülkeye tarife hamlesi: Trump’ın kararı gelişen piyasaları nasıl etkiler?
14 ülkeye tarife hamlesi: Trump’ın kararı gelişen piyasaları nasıl etkiler?
Çin'de tüketici fiyatları 5 aydır ilk kez yükseldi
Çin'de tüketici fiyatları 5 aydır ilk kez yükseldi
Çin ekonomisinin büyüklüğü 19,5 trilyonu aşacak
Çin ekonomisinin büyüklüğü 19,5 trilyonu aşacak
Almanya ekonomisi durgunluğa düştü
Almanya ekonomisi durgunluğa düştü
Trump'tan bakır ithalatına gümrük vergisi getirme kararı
Trump'tan bakır ithalatına gümrük vergisi getirme kararı