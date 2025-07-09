Malezya Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra ilk faiz indirimi

Malezya Merkez Bankası (BNM), faiz indirim kervanına katıldı ve ekonomiyi desteklemek için üç yıldan fazla bir süredir ilk kez referans faiz oranını düşürdü.

BNM'den yapılan açıklamaya göre, gecelik politika faiz oranı 25 baz puan aşağı çekildi ve yüzde 2,75 seviyesine getirildi. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana ilk indirim olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Malezya ekonomisi hala sağlam bir zeminde olsa da Merkez Bankası, dış belirsizliklerin oluşturduğu ekonomik tehdit nedeniyle faiz düşürmeye karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, bu hareketin "Malezya'nın ılımlı enflasyon beklentileri arasında istikrarlı büyüme yolunu korumayı amaçlayan önleyici bir önlem" olduğu belirtildi.

Uzun süredir faiz indirimi konusunda direnen Malezya Merkez Bankası, para politikası ayarlarını gevşeten küresel akranlar arasına katıldı.

Bu indirim, Malezya'nın mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı ABD ticaret politikasının yarattığı artan karşı rüzgarlar ortasında geldi.