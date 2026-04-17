Mandelson krizi İngiliz tahvillerini vurdu: Starmer dönemi beklenenden erken mi bitiyor?

İngiltere tahvil piyasası, Lord Peter Mandelson’un ABD Büyükelçiliği görevine atanması sürecinde güvenlik soruşturması prosedürlerinin usulüne uygun işletilmediği iddialarıyla hareketlendi. Bu gelişmenin ardından 10 yıllık devlet tahvili faizleri hızla %4,6 seviyesine tırmanarak yatırımcıların siyasi risk fiyatlamasını son ayların zirvesine taşıdı. Piyasa aktörleri, yaşanan bu idari krizi sadece bir bürokratik hata olarak değil, Başbakan Keir Starmer’ın siyasi otoritesini sarsabilecek bir süreç olarak değerlendiriyor. Hükümetin yönetim ilkelerinin sorgulanması, İngiltere’nin mali itibarını baskılarken sterlin varlıklarından kaçışı hızlandıran temel faktör haline geldi. Siyasi zemindeki bu belirsizlik, Londra’nın finansal istikrarına yönelik yeni bir güven testini temsil ediyor.

Yatırımcılar 2022 yılındaki 'Liz Truss' krizinin tekrarlanmasından endişe ediyor

Tahvil faizlerindeki ani ve sert sıçramanın temelinde, olası bir siyasi boşluğun İngiltere’nin hassas mali disiplinini rayından çıkarma ihtimali en büyük risk faktörü olarak görülüyor. Piyasa aktörleri, bu süreci 2022 yılında Liz Truss hükümetinin ilan ettiği ‘Mini Bütçe’ döneminde yaşanan ve küresel piyasaları sarsan o tarihi finansal depremle kıyaslıyor. Hatırlanacağı üzere o dönemde, kaynağı açıklanmayan vergi indirimleri sterlinin çökmesine ve emeklilik fonlarının iflasın eşiğine gelmesine neden olarak İngiltere’nin mali itibarını yerle bir etmişti. Bugün Mandelson kriziyle tetiklenen belirsizlik, yatırımcıların hafızasındaki bu kontrolsüz borçlanma korkusunu yeniden canlandırırken, hükümetin dürüstlük ve istikrar vaatlerine olan güveni de ciddi şekilde eritiyor. Yatırımcılar, Başbakan Starmer’ın koltuğunun sallanmasıyla oluşacak bir otorite boşluğunun kamu harcamalarında yeni bir popülizm dalgası başlatmasından endişe duyuyor. Piyasadaki bu güven primi artışı, siyasi istikrarsızlığın devletin borçlanma maliyetlerini doğrudan yukarı çektiği o karanlık senaryonun tekrar canlanmasına yol açıyor. Ekonomik aktörler, yürütme erkindeki bu tıkanıklığı sadece bir idari kaza olarak değil, İngiltere’nin makroekonomik dengeleri için doğrudan bir tehdit olarak fiyatlıyor. Bu süreç, İngiltere’nin küresel piyasalar nezdindeki itibarını koruma noktasında aslında ne denli kırılgan ve pamuk ipliğine bağlı bir zeminde olduğunu tüm açıklığıyla kanıtlıyor.

Mali itibar kaybı İngiltere Merkez Bankası’nın hamlelerini çıkmaza sokuyor

Siyasi krizin tahviller üzerindeki baskısı, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne girmeyi planladığı kritik bir döneme denk geldi. Borçlanma maliyetlerindeki bu yapay yükseliş, bankanın para politikası üzerindeki manevra alanını daraltırken, küresel fon yöneticilerinin Birleşik Krallık’a bakışını olumsuz yönde etkiliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının radarındaki ‘istikrar’ vurgusu, son tartışmalarla birlikte yerini yönetimsel risk analizlerine bıraktı. Eğer hükümet bu süreci kısa sürede sonlandıramaz ve piyasalara güven veremezse, tahvil piyasasındaki bu çalkantının reel sektör yatırımlarına kadar tüm ekonomiye yansıması kaçınılmaz görünüyor. Gelinen noktada yaşanan kriz, basit bir siyasi tartışmadan ziyade, İngiltere ekonomisi için somut bir finansal faturaya dönüşmüş durumda.