Meksika ekonomisi 12 çeyrek sonra ilk kez daraldı

Meksika İstatistik Enstitüsü (INEGI), GSYH'nin mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 düştüğünü açıkladı. Daralma, 12 ardışık büyüme çeyreğinin ardından geldi.

Son çeyrekte sanayi üretimi üçüncü çeyreğe göre yüzde 1,2, tarımsal üretim yüzde 8,9 düştü, hizmetler yüzde 0,2 arttı.

GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 oranında arttı ve 2023'teki yüzde 3,3'lük genişlemeye kıyasla tam yıllık büyümeyi yüzde 1,5'e çıkardı.

Meksika Merkez Bankası'nın (Banxico) ekonomistler arasında yaptığı son ankete göre, ekonominin bu yıl daha da yavaşlaması bekleniyor.

Tahmin firması FocusEconomics bir raporda, "Faaliyet, ABD tarifeleri ve demokratik güvencelerin aşınması konusundaki endişeler nedeniyle daha sıkı bir mali duruş ve zayıf iş dünyası duygusu tarafından baskılanacak. ABD tarifelerinin zamanlaması ve kapsamı temel risk" değerlendirmesinde bulundu.