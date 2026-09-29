Meksika'dan dış ticarette güçlü tablo: İhracat 78 milyar doları aştı

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Meksika Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede ticaret dengesi Ağustos 2026'da 605 milyon dolar fazla verdi. Böylece fazla, bir önceki yılın aynı dönemindeki 209 milyon doların üzerinde gerçekleşti ancak 1,4 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

İmalat ihracatı %42,6 arttı

Meksika'nın toplam mal ihracatı yıllık bazda %40,4 artarak 78,01 milyar dolara ulaştı. İmalat ürünleri ihracatı %42,6 yükselirken, elektrik-elektronik ekipman ve aletleri %122,3, madencilik ve metalurji ürünleri %50,4, plastik ve kauçuk ürünleri %10,6, gıda ve içecek %10, özel makine ve ekipman %7,2 artış kaydetti.

Öte yandan tarım ve balıkçılık ihracatı %1,6, petrol ihracatı ise %2,8 geriledi.

Meksika'nın ithalatında ara malları öncülüğünde yükseliş

Meksika'nın mal ithalatı 77,40 milyar dolar olurken, tüketim malları ithalatı %8,9, sermaye malları ithalatı %6,9 ve ara malları ithalatı %41,9 arttı.

Ocak-ağustos döneminde Meksika 9,86 milyar dolar ticaret fazlası verdi.