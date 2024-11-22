Meksika'nın enflasyonu düştü, büyümesi geriledi

Meksika'da kasım ayı enflasyonu yavaşlarken, ekonomide de ivme kaybı sürdü.

Meksika'da yayınlanan resmi veriler, kasım ayının ilk iki haftasında tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,56 arttığını gösterdi. Bloomberg tarafından düzenlenen ankete katılan analistlerin beklentileri TÜFE artışının yüzde 4,65 seviyesinde olacağı yönündeydi. Bir önceki iki haftalık dönemde ise TÜFE artışı yüzde 4,83 düzeyindeydi. Böylece açıklanan olan enflasyon rakamı hem beklentilerin hem de bir önceki dönemin altında kalmış oldu.

Meksika'dan açıklanan bir diğer ekonomik veri de 30 Eylül'de sona eren 3 aylık döneme ait büyüme rakamının revizesi oldu. Bu büyüme oranı yüzde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6'ya revize edildi. Ancak büyüme rakamı bir önceki dönemin altında kaldı.

Gıda ve yakıt gibi değişken kalemleri hariç tutan yakından izlenen çekirdek enflasyon ise, önceki dönem yüzde 3,74 seviyesindeyken, yüzde 3,58'e geriledi ve yüzde 3,71'lik medyan tahmininin altında kaldı. Merkez bankası enflasyonu yüzde 3 olarak hedefliyor ve bu seviyenin bir puan üstü ile bir puan altını normal aralık olarak kabul ediyor.

Büyüme konusunda endişeler sürüyor

Meksika'nın Banxico olarak bilinen merkez bankası, geçen ay üçüncü toplantıda üst üste temel faiz oranını düşürme kararı alarak, yıllık enflasyonun çift haneli borçlanma maliyetlerine rağmen hedefin üzerinde kalmasına rağmen büyüme konusunda derinleşen bir endişeye işaret etmişti.

Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisindeki genel yavaşlama, analistleri ve yatırımcıları ek kesinti beklentisine sokuyor. Ancak politika yapıcıların gelecek yıl ne kadar düşük bir seviyeye inmeye istekli oldukları konusunda bölünmüş durumdalar. Merkez Bankası Başkanı Victoria Rodriguez liderliğindeki Banxico yönetim kurulu üyeleri, enflasyonun gidişatı için risk dengesi yukarı yönlü olmasına rağmen, çekirdek bileşenin sürekli yavaşlamasına dikkat çekti. Finansal piyasalardaki oynaklığı ana küresel risklerden biri olarak sıraladılar.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye ihraç ettiği ürünlere ağır, kapsamlı tarifeler koyma tehdidini yerine getirirse, Meksika'nın ekonomik büyümesi ek zorluklarla karşı karşıya kalabilir.