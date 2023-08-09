Meloni: Geçici vergiyi bankaların adaletsiz marjlarına uyguladık

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, küresel faiz oranlarının artmasıyla kârları hızla artan bankacılık sektörüne getirilen geçici yüzde 40’lık vergiye gelen tepkiler üzerine “Geçici vergiyi bankaların ‘adaletsiz’ kâr marjlarına uyguladık” açıklaması yaptı.

İtalya, önceki gün bankalara yüzde 40 oranında bir defaya mahsus beklenmedik bir vergi açıklamış, İtalya borsası FTSE MIB bankalardaki düşüşle Avrupalı muadillerinden negatif ayrışmıştı.

Hükümet, sadece 2023 yılı için bankaların kredi ve mevduat faizi oranları arasındaki farktan elde ettikleri gelirin - net faiz marjının - yüzde 40'ını vergilendirerek kredi faizleri artarken mevduat faizini artırmayan bankaların elde ettiği rekor kârları vergilendiriyor.

Bankaların bu yılın ilk yarısındaki kârlarının “milyonlar değil milyarlarca Euro’yu bulduğuna” işaret eden Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, “Yüksek faiz oranları nedeniyle hane ve işletmelerin borçlanma maliyeti iki kat arttı ama mevduat sahiplerine ödenen kesinlikle iki katına çıkmadı” diyor.

Citi analistleri, verginin İtalyan bankalarının 2023 kazançlarını yüzde 12'ye kadar silebileceğini hesaplarken, Bank of America hükümet için 2-3 milyar Euro’luk gelir tahmin ediyor. Daha önce bankacılık sektörüne aşırı kazançları nedeniyle İspanya ve Macaristan'da da ek vergi getirilmişti.