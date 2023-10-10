Mercedes-Benz'de satışlar yüzde 4 azaldı

Mercedes-Benz'in satışları üçüncü çeyrekte tedarik sorunları nedeniyle yüzde 4 azaldı. Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, Alman üreticinin araç teslimatları yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüşle 510 bin 600 adede geriledi.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları yüzde 12 azalarak 196 bine, ABD'ye satışlar da yüzde 15 azalarak 64 bine düştü.

Almanya'daki teslimatlar yüzde 11 artışla 53 bin 800 adede, Avrupa'daki satışlar da yüzde 12 artışla 164 bin 200 adede yükseldi.

ABD ve Çin pazarındaki düşüşte model değişikliği ve parça tedarikinde yaşanan sorunların etkili olduğu belirtildi.

Elektrikli araçlar, üçüncü çeyrekte de satışlarda itici güç olmaya devam etti. Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 66 artarak 61 bin 600 adede ulaştı.

Yılın ocak-eylül dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla yaklaşık 1 milyon 529 bin 800 adede çıktı.