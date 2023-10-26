Mercedes-Benz'in gelirleri yüzde 1,4 düştü

Otomobil bölümünün tüm yıl için düzeltilmiş satış getirisinin %12-14 tahmininin alt sınırına yaklaşmasını bekleyen Mercedes-Benz, pazar ortamını "durgun" ve "özellikle elektrikli araç segmentinde yoğun fiyat rekabetinin yaşandığı" bir ortam olarak tanımladı.

Mercedes-Benz Grubu genelinde faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) yüzde 6,8 düşüşle 4,8 milyar euroya gerilerken, gelirler yüzde 1,4 düşüşle 37,2 milyar euro oldu.

Otomobil bölümü, yıllık tahminin alt sınırında, %12,4 oranında düzeltilmiş bir satış getirisi bildirdi.

Mercedes-Benz Vans, %44 artışla 715 milyon Euro'ya ulaşan FVÖK ve %15'lik düzeltilmiş satış getirisi ile daha güçlü bir çeyrek geçirdi.

Şirket, teslimatlardaki düşüş nedeniyle otomobil gelirinin %3,8 düştüğünü ancak ortalama satış fiyatının sabit kaldığını söyledi.

İleriye dönük olarak, ilk üç çeyrekteki satış oranının dördüncü çeyrekte de aynı hızda devam etmesini bekleyen şirket, tüm yıl için yatay büyüme hedefini değiştirmedi.