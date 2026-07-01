Merkez bankaları başkanları sahnede: Faiz ve enflasyon mesajları dikkat çekti

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Sintra-Merkez Bankaları Forumu’nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ECB Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuştu. CNBC’nin sunucusu Sara Eisen’ın moderasyonunu yaptığı politika panelinde merkez bankaları başkanlarının açıklamaları dikkat çekti.

“Sözlü yönlendirmede bulunmayacağım”

Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikasına ilişkin sözlü yönlendirmede bulunmayacağını belirterek Fed’in temmuz toplantısında “sağlıklı aile içi tartışmalar” yapılacağını söyledi.

Daha iyi kararlar almak için yeni bir dönem başlatma niyetinde olduklarını ifade eden Warsh, yapay zekânın enflasyonist olup olmadığına karar vermenin merkez bankalarının görevi olduğunu kaydetti. "ABD muhtemelen orta vadede yapay zekanın büyük kazananları arasında olacak" diyen Warsh yapay zeka konusundaki sözlerine şöyle devam etti:

"ABD verimlilik odaklı bir ekonomik büyümeden çekinmez. Yapay zeka devriminin muhtemelen başlarındayız. Yapay zekanın istihdama etkisinin zamanlaması önemli bir soru. Yapay zekanın istihdam ve refah alanlarına olumlu katkı yapacağını düşünüyorum."

"Arz tarafı güçlü, istihdam piyasası istikrarlı seyrediyor" diyen Warsh ayrıca ABD’de yapay zekâ büyümesinin en umut verici örneklerinden birinin görüldüğünü, arz tarafındaki genişlemenin ise para politikası açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"Stagflasyonda değiliz"

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçmişte sözlü yönlendirmeye fazla bağımlı hareket etmiş olmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Lagarde ayrıca ekonomik risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla daha dengeli bir görünüm sergilediğini belirtti.

Avrupa'nın yavaş kaldığına yönelik söylemlere de Lagarde, büyük üretimlerin yanında büyük pazarların da olması gerektiğini ve dünyadaki ekonomilerin artık birbirinden bağımsız olmadığını belirtti.

Lagarde, Avrupa ekonomisinin stagflasyonda olmadığını belirtti.

“Faiz indirimleri gündemde değil”

BoE Başkanı Andrew Bailey, ekonomik aktivite ile iş gücü piyasasında yumuşama gördüklerini ve ekonomide çıktı açığının oluşmaya başladığını söyledi.

Bailey, faiz indirimlerinin şu aşamada gündemde olmadığını belirtirken, faiz artırmama kararının ekonomideki yavaşlamaya dayandığını ifade etti. Para politikasının halen sıkı durumda olduğunu da vurguladı.

“Enflasyon hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor”

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ise enflasyonun açık şekilde hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini söylerken Kanada ekonomisinde yumuşama sinyallerinin görüldüğünü belirtti. Belirsizlik ortamında temkinli olunması gerektiğini ifade eden Macklem, koşulların değişmesi halinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Macklem ayrıca politika faizinin nötr aralığın alt bandında bulunduğunu ve mevcut seviyenin enflasyonu kontrol altında tutmak açısından yaklaşık doğru düzey olduğunu kaydetti.

Macklem, yapay zekaya yönelik de şunları söyledi:

“ABD'nin yapay zekâ yatırımları rekabet baskısı yaratıyor. Herkes yapay zekâ kullanıyor ancak yapay zekâ ile üretim süreçlerini değiştirenlerin sayısı halen az. Kısa vadede bilgisayar fiyatlarında artış gördük. Yapay zekâ kaynaklı dezenflasyonun ne zaman devreye gireceği belirsizliğini koruyor.”