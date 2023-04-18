Merkez bankalarının bankasından açıklama: Faizler yüksek kalmalı

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Başkanı Agustín Carstens, ekonomik istikrarın sınırlarının faiz oranları veya borç seviyeleri ile tanımlanmadığını söyleyerek, merkez bankalarının faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması gerektiğini savundu. Carstens, uzun vadeli yüksek enflasyon rejiminden kaçınmak için oranların daha önce düşünülenden daha yüksek ve daha uzun süre kalması gerekebileceğini belirtti.



Carstens ayrıca, bazı ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmak için düşük faiz oranlarını sürdürdüğünü ve bu durumun finansal istikrara zarar verdiğini belirtti. Yüksek borç seviyelerinin de büyük bir risk oluşturduğunu söyleyen Carstens, bu borçların geri ödenmesinin güçleşmesi durumunda finansal krizlerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Carstens, merkez bankalarının faiz oranlarını belirlerken, kısa vadeli etkilere değil, uzun vadeli sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, merkez bankalarının finansal istikrarı sağlamak için makroekonomik politikalardan da faydalanması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Carstens'in açıklamaları, merkez bankalarının faiz oranlarını belirlerken çok dikkatli ve uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle düşük faiz oranlarının finansal istikrara zarar verebileceği, yüksek borç seviyelerinin de büyük bir risk oluşturduğu göz önüne alındığında, merkez bankalarının kararları çok önem kazanıyor.