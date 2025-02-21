Meta çalışanlarına verdiği hisse ödüllerini azalttı!

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Meta, on binlerce çalışanını etkileyen bir kararla çoğu çalışanı için yıllık hisse bazlı ödüllerini yaklaşık yüzde yüzde 10 oranında azalttı.

Hisse ödülleri 4 yılda kazanılıyor

Çalışan ücretlerinin önemli bir parçasını oluşturan ve yıllık olarak dağıtılan bu hisse ödülleri, dört yıl içinde hak kazanılacak şekilde veriliyor. Kesin azaltma oranı, çalışanın konumuna ve şirket içindeki seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

Bu hisse ödüllerindeki azalma, Meta’nın 2024’ün dördüncü çeyreğinde 48,39 milyar dolarlık gelirle analist beklentilerini aşan güçlü finansal sonuçlar açıkladığı bir döneme denk geliyor.

Meta 3600 çalışanı performans bazlı işten çıkarıyor

Meta şu anda aynı zamanda yaklaşık 3.600 çalışanı etkileyen performans bazlı işten çıkarmalar nedeniyle tepkiyle karşı karşıya. Bazı eski çalışanlar, güçlü performans kayıtlarına rağmen haksız yere hedef alındıklarını iddia ediyor.

Zuckerberg yatırım planını açıklamıştı

Daha önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2025’i şirket için önemli bir yıl olarak nitelendirmiş ve yapay zekâ girişimlerine 60 milyar ile 65 milyar dolar arasında yatırım yapma planlarını açıklamıştı.

Aslında Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin tümü yapay zekâya yoğunlaşıyor ve 2025’te yapay zekâ altyapısına rekor seviyede 320 milyar dolar yatırım yapacak. Amazon, 100 milyar doların üzerindeki yatırımıyla bu alanda liderlik ediyor.

Meta, 2022’de dip seviyeye ulaştığından bu yana etkileyici getiriler sağladı. Hisse senedi son bir ayda yüzde 13,39, son altı ayda yüzde 31,92 ve yıllık bazda yüzde 47,29 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana Meta yüzde 15,95 kazanç sağladı.

Meta’nın hisse senedi hâlâ 1.000 doların altında

Güçlü yükselişine rağmen Meta’nın hisse senedi hâlâ 1.000 doların altında ancak yükselmeye devam ediyor. Tigress Financial, UBS ve Citigroup’tan analistler, ortalama 833,67 dolarlık hedef fiyat belirleyerek mevcut seviyelerden yüzde 20 potansiyel yükseliş öngörüyor.

2025’te hisse bölünmesi spekülasyonları arttı

Hızlı tırmanış, Meta’nın 2025’te hisse bölünmesi yapabilecek en güçlü adaylar arasında olabileceği spekülasyonlarını artırdı.

Meta hisseleri perşembe günü 694,84 dolardan, günü yüzde 1,27 düşüşle kapattı. Piyasa kapanışı sonrası işlemlerde ise yüzde 0,020 daha düşerek 694,70 dolara geriledi.