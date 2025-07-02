Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak

Microsoft yaklaşık 9,000 kişiyi işten çıkaracak. ABD'Merkezli The Seattle Times gazetesi, Microsoft'un son planını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana en büyük işten çıkarma dalgasıyla binlerce çalışanı işten çıkararak mali yıla başladığını doğruladı.

İş gücü düzenlemeleri devam ediyor

Microsoft, iş gücünü düzenlemeye yönelik devam eden çabaları kapsamında, şirketin çalışanlarının yüzde 4'ünün yani yaklaşık 9.100 kişinin işten çıkarmalardan etkilenebileceğini söyledi.

En büyük işten çıkarma dalgası

Çalışanların ne kadarının Washington'da bulunduğu şu an bilinmiyor. Bu hareket, Microsoft'un 6.000'den fazla çalışanı işten çıkardığı ve bunların yaklaşık 2.300'ünün Washington'da bulunduğunu gördüğü Mayıs ve Haziran aylarındaki iki işten çıkarma dalgasını takip ediyor.