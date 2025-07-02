  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak

Microsoft iş gücünün yaklaşık yüzde 4'üne tekabül eden 9,100 civarında çalışanının işine son verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Microsoft yaklaşık 9,000 kişiyi işten çıkaracak. ABD'Merkezli The Seattle Times gazetesi, Microsoft'un son planını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana en büyük işten çıkarma dalgasıyla binlerce çalışanı işten çıkararak mali yıla başladığını doğruladı.

İş gücü düzenlemeleri devam ediyor

Microsoft, iş gücünü düzenlemeye yönelik devam eden çabaları kapsamında, şirketin çalışanlarının yüzde 4'ünün yani yaklaşık 9.100 kişinin işten çıkarmalardan etkilenebileceğini söyledi.

En büyük işten çıkarma dalgası

Çalışanların ne kadarının Washington'da bulunduğu şu an bilinmiyor. Bu hareket, Microsoft'un 6.000'den fazla çalışanı işten çıkardığı ve bunların yaklaşık 2.300'ünün Washington'da bulunduğunu gördüğü Mayıs ve Haziran aylarındaki iki işten çıkarma dalgasını takip ediyor.

Bitcoin için yeni tahmin: Yılı rekorla tamamlayacakBitcoin için yeni tahmin: Yılı rekorla tamamlayacakKripto Para
Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldıNvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı
Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu
Almanya'da mühendislik siparişleri arttı
Almanya'da mühendislik siparişleri arttı
Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışları arttı
Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışları arttı
Rusya'nın, Avrupa'ya gaz ihracatı azaldı
Rusya'nın, Avrupa'ya gaz ihracatı azaldı
Hürmüz Boğazı’nda ateşkes rüzgarı esiyor! Gemi sayısı arttı, petrol navlunu düştü
Hürmüz Boğazı’nda ateşkes rüzgarı esiyor! Gemi sayısı arttı, petrol navlunu düştü