Microsoft, Polonya'da bölgesel veri merkezi açtı

Microsoft, söz konusu alanın "Orta ve Doğu Avrupa'daki ilk veri merkezi" olduğu bilgisini paylaştı.

Polonya'daki ana merkezin başkent Varşova çevresinde her biri bir veya daha fazla veri merkezinden oluşan 3 bağımsız fiziksel konumdan oluştuğu belirtildi.

Bu merkezin, ülkedeki en yüksek güvenlik, gizlilik ve mevzuata uygun veri depolama standartlarını sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Microsoft'un buradaki veri merkezinin faaliyete geçmesi, şirketin Polonya ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ilişkisinin ve ülkenin toplum, iş dünyası ve ekonomi alanındaki teknolojik gelişimini desteklemeye devam etme taahhüdünün bir devamı niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Polonya'da açılan veri merkezinin, Microsoft'un bulut hizmetlerine hızlı ve güvenilir erişim sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Microsoft'un Polonya'ya yaptığı yatırım, ülkemizin Orta ve Doğu Avrupa bölgesi için bir teknoloji merkezine dönüşmesini hızlandıracak. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik dönemlerinde veri depolama güvenliğinde en yüksek standartların korunması çok önemli. Bu konuda direnç oluşturmak Polonya ekonomisi ve toplumu için hayati önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.