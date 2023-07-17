Microsoft rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya

Dünya teknoloji devi Microsoft, Office yazılımını video konferans uygulaması Teams ile haksız bir şekilde birleştirerek rekabete aykırı davrandığı iddialarıyla önümüzdeki hafta 15 yıl sonra ilk kez resmi bir AB rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kalacak.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Microsoft'un rekabet endişelerini gidermek için verdiği tavizler yetersiz bulundu. Kaynaklara göre, soruşturma başladığında, Microsoft'un sonbaharın başlarında resmi suçlamalarla karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

Komisyonun soruşturma açma kararı, rekabeti engelleyebilecek büyük teknoloji şirketlerinin uygulamalarına karşı Brüksel'in kararlılığını gösteriyor. Apple, Google ve Meta, hepsi iddia edilen rekabeti kısıtlayıcı davranışlar nedeniyle soruşturma altındalar.

Konuya yakın kaynaklara göre, AB Komisyonu ile Microsoft arasında bu hafta yapılacak görüşmelerde, resmi bir soruşturmanın önlenmesinin yolları aranacak. Ancak Microsoft'un böyle bir soruşturmayı önlemesi "çok olası değil" değerlendirmeleri yapılıyor.