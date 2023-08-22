Microsoft’tan Activision’ın satın alımına ilişkin yeni anlaşma

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA) nisanda Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasını rekabet endişeleri nedeniyle engellemesinin ardından Microsoft, satın alma anlaşmasının yapısında değişikliğe gitti.

CMA’dan yapılan açıklamaya göre kurum, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını yeniden yapılandırılan anlaşma kapsamında değerlendirmek üzere incelemesinin ilk fazını başlattı. Soruşturma kapsamında ilk karar 18 Ekim'e kadar açıklanacak.

Yapılandırılan anlaşma kapsamında, Microsoft, gelecek 15 yıl içinde piyasaya sürülecek mevcut ve yeni tüm Activision oyunlarının bulut akış haklarını almayacak. Bunun yerine, bu haklar Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının öncesinde Ubisoft Entertainment SA şirketine satılacak.

CMA İcra Direktörü Sarah Cardell, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bugün Microsoft'un Activision Blizzard'ı orijinal anlaşmasıyla satın alamayacağını teyit ettiklerini belirterek, "Microsoft, masaya daha önce getirilen anlaşmadan farklı ve yeniden yapılandırılmış bir anlaşma hazırlandığı konusunda bizi bilgilendirdi. Yeni anlaşma kapsamında, Activision'ın bulut akış hakları, Avrupa Ekonomik Alanı dışında, başka bir rakip olan Ubisoft'a satılacak. Bu, Activision'ın oyunlarına farklı şekillerde erişme imkanı sağlayacak. Şimdi incelememizin ilk fazında bu anlaşmayı değerlendirmeye alacağız." ifadelerini kullandı.

Bunun bir yeşil ışık olmadığını ve yeni anlaşmayı da dikkatli ve tarafsız şekilde inceleyeceklerini kaydeden Cardell, "Hedefimiz değişmedi ve gelecekteki bu satın alma konusunda gelecekte alınacak tüm kararlar da büyüyen bulut oyun pazarının, yeniliği ve seçeneği teşvik eden açık ve etkili rekabetten yararlanmaya devam sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. CMA, Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmasının ardından nisanda anlaşmayı rekabet endişeleri nedeniyle engellediğini açıklamıştı.