Microsoft'tan Xbox konsollarına zam: İşte zamlı fiyat listesi

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, depolama ve bellek bileşenlerindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek Xbox oyun konsollarında fiyat artışına gideceğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, Xbox konsol fiyatlarının 1 Ağustos’tan itibaren küresel ölçekte güncelleneceği belirtildi.

İşte zamlı fiyatları

Açıklamada, 512 GB kapasiteli Xbox modellerinin fiyatının 100 dolar, 1 TB kapasiteli modellerin ise 150 dolar artırılacağı ifade edildi. Ayrıca şirketin 2 TB kapasiteli modelin satışını durduracağı da bildirildi.

Microsoft, ABD'de Xbox konsollarının fiyatlarını Ekim 2025'te 20 ila 70 dolar arasında artırdığını hatırlattı. Açıklamada, "Yeni bir fiyat artışına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorduk ve son birkaç aydır tedarikçilerimizle alternatif çözümler üzerinde çalışıyorduk" ifadelerine yer verildi.

"Mevcut bileşen krizinin etkileri oyun konsollarında daha ağır hissediliyor"

Şirket, konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinin 2,5 katın üzerinde arttığını ve bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden iki katına çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Microsoft açıklamasında, “Tüketici elektroniği sektörünün tamamı mevcut bileşen kriziyle mücadele ediyor, ancak etkiler özellikle oyun konsollarında daha ağır hissediliyor. Telefonlar, bilgisayarlar, hoparlörler ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin aksine, oyun konsolları genellikle kârla değil, üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla satılıyor” ifadelerine yer verildi.

Microsoft, Xbox konsollarını tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan yeni programları da duyurdu.

Bu kapsamda şirketin, uygun ürünler için taksitli ve faizsiz ödeme seçenekleri sunacağı belirtildi. Ayrıca kullanılmış konsolların takas yoluyla daha düşük fiyatlarla yeniden satışa çıkarılacağı, sertifikalı yenilenmiş Xbox konsollarının da indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulacağı ifade edildi.

Öte yandan ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın da çip maliyetlerindeki hızlı artışı gerekçe göstererek bazı ürünlerinde fiyat artışına gittiği hatırlatıldı.