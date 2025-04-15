Milei’den cesur adım: Arjantin’de kur kontrolleri kalktı, IMF desteği geldi

Arjantin’de hükümet geçen hafta para birimi ve sermaye kontrollerinin büyük bölümünü kaldırmasıyla peso, yeni haftaya dolar karşısında yüzde 10 değer kaybederek başladı. Arjantin para birimi peso 1.200 seviyesine gerilerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) 20 milyar dolarlık kredi programını hayata geçirmişti.

2019’dan bu yana sürdürülen kontrollerin kaldırılmasıyla piyasada dalgalanma oluşurken, yatırımcılar ve ekonomistler bu adımı olumlu karşıladı. Uzmanlar, bu gelişmenin Arjantin ekonomisinin yıllardır süren krizlerden çıkışında önemli bir aşama olduğunu belirtiyor.

Milei'nin reformları ile IMF programı

Pesonun serbest bırakılması, libertaryen Devlet Başkanı Javier Milei’nin uygulamaya koyduğu cesur ve yüksek riskli reform paketinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor. Üç haneli enflasyon, azalan döviz rezervleri ve durgun büyüme ile boğuşan ülkede, bu reformlar ekonomiyi yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.

Merkez Bankası, daha önce uygulanan "sürünmeli kur" sistemini kaldırarak, 1.000-1.400 peso bandında serbest dalgalanmaya izin verdi. Bu adım, uzun süredir yatırımcıların ve şirketlerin talep ettiği büyük bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Resmi kur ile fark azaldı

Resmi kur, cuma günü 1.074 seviyesindeyken, halk arasında sıkça kullanılan paralel piyasada dolar kuru 1.350 seviyelerinde işlem görüyordu. Pazartesi günü itibarıyla, resmi kur zayıflarken paralel kurun yükselmesiyle iki piyasa arasındaki fark yüzde 28’den yüzde 5’e kadar düştü.

Aynı gün Arjantin’in uluslararası tahvilleri 4 cent'e kadar değer kazanırken, yerel tahvillerde sınırlı düşüşler görüldü. Buenos Aires Borsası Merval endeksi ise günü yüzde 4,7 yükselişle kapattı.

IMF’den 12 milyar dolarlık ilk kaynak geliyor

IMF ile yapılan anlaşma kapsamında bu hafta içinde ilk etapta 12 milyar dolarlık kaynak serbest bırakılacak. Yıl içerisinde ek 3 milyar dolar daha aktarılması planlanıyor. Ayrıca çok uluslu bankalardan ve kurumlardan 6 milyar dolara yakın ek finansman da sağlandı. Bu fonların, Merkez Bankası'nın eriyen döviz rezervlerini güçlendirmesi bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Arjantin ziyareti ise Washington’ın desteğini açıkça ortaya koydu. Milei’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile olan ideolojik yakınlığı da bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yabancı kuruluşlar ne diyor?

UBS'ten Alejo Czerwonko, IMF anlaşmasının hacmi ve ABD desteğiyle birlikte peso üzerinde yukarı yönlü baskının sınırlı kalabileceğini belirtti. JPMorgan da yeni kur rejiminin tarım ihracatçılarının döviz gelirlerini bozdurmaya teşvik edeceğini ve döviz arzındaki artışla resmi kurun daha istikrarlı hale gelebileceğini söyledi.

Morgan Stanley ve Capital Economics gibi kuruluşlar da açıklanan yeni makroekonomik çerçevenin uzun vadede büyümeyi ve döviz rezervi birikimini destekleyeceğini, ancak kısa vadede enflasyonist baskıların artabileceğini öngörüyor.

Capital Economics, Arjantin'in "beklenenden daha hızlı biçimde makroekonomik ortodoksluğa geri döndüğünü" belirtirken, "ülke 2000’li yıllardan bu yana ilk kez makroekonomik istikrara bu kadar yakın" ifadelerini kullandı.