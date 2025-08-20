Milyar dolarlık yatırımlar tehdit altında: Online oyunlar tamamen yasaklanabilir

Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çevrim İçi Oyunların Teşviki ve Düzenlenmesi Yasa Tasarısı 2025”, kullanıcıların para yatırarak kazanç elde etme beklentisiyle oynadığı tüm oyunların yasaklanmasını öngörüyor. Tasarıda, bu tür oyunların psikolojik bağımlılığa ve finansal zarara yol açtığı vurgulanıyor.

Reuters’ın incelediği tasarıya göre kimse “çevrim içi para oyunlarını sunamayacak, teşvik edemeyecek veya bu faaliyetlere aracılık edemeyecek.” Aykırı davrananlara üç yıla kadar hapis ve para cezası öngörülüyor.

Dev pazarda milyar dolarlık risk

Hindistan’daki çevrim içi para oyunları pazarının, girişim sermayesi şirketi Lumikai’ye göre 2029’da 3,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Pazarın büyümesinde, ünlü kriketçilerle yapılan reklam kampanyaları ve özellikle fantazi kriket oyunlarının popülerliği etkili oldu. Dream11 ve Mobile Premier League (MPL) gibi uygulamalar milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

PitchBook verilerine göre Dream11’in değeri 8 milyar dolar, MPL’nin değeri ise 2,5 milyar dolar seviyesinde.

Kriket sezonunda ilgi artıyor

Dream11’de kullanıcılar 8 rupi (yaklaşık 10 sent) ödeyerek kendi takımlarını kurabiliyor, ödül havuzu ise 1,2 milyon rupi (yaklaşık 14 bin dolar) olabiliyor. Uygulamalar, dünyanın en çok izlenen kriket organizasyonlarından biri olan Hindistan Premier Ligi (IPL) döneminde daha da popüler hale geliyor.

Şirketler sessiz

Yasa tasarısı henüz kamuoyuna açıklanmadı. Tasarıda, “Bu tür oyunlar manipülatif tasarım özellikleri, bağımlılık yaratan algoritmalar kullanmakta, obsesif davranışları teşvik ederek mali yıkıma yol açmaktadır” ifadeleri yer aldı. Şirketlerden ise konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.