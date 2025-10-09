Milyarder sayısı rekor kırıyor! Avrupa’da süper zenginler servetine servet kattı

Uluslararası insanî yardım kuruluşu Oxfam'ın yaptığı araştırmaya göre Avrupa Birliği (AB) içinde zenginlerin sayısı da servet miktarı da hızla artıyor.

Avrupalı milyarderlerler servetlerini katladı

Araştırmaya göre bu yılın ilk yarısında Avrupalı milyarderlerin servetinde 405 milyar euro artış kaydedildi, bunun günde 2 milyar euroluk büyümeye karşılık geldiğine işaret edildi. Böylece Ocak-Haziran döneminde AB'deki milyarderlerin toplam serveti 2 trilyon 300 milyar euroya ulaştı.

Süper zenginler sayısı artıyor

"Avrupa'da Süper Zenginlerin Vergilendirilmesi" başlıklı araştırmaya göre bu yıl mart ayı itibarıyla AB'deki milyarderlerin sayısı geçen yıla göre 39 kişi artarak 487'ye yükseldi. Böylece AB'deki en zengin 3 bin 600 kişinin serveti, en yoksul 181 milyon kişininkiyle eşitlendi. Bu da Almanya, İtalya ve İspanya nüfuslarının toplamına denk geliyor.

"Zenginler kayırılıyor, yük normal vatandaşa biniyor"

AB ülkelerinde süper zenginleri kayıran vergi politikalarını eleştiren Oxfam, buna karşılık vergi yükünün büyük bölümünü geniş kitlelerin omuzladığını vurguladı. Araştırmada AB'deki vergi gelirlerinin yüzde 80'inden fazlası normal vatandaştan toplanırken şirketlerin payının sadece yüzde 9 ve servet vergilerinden karşılanan payın sadece yüzde 0,4 olduğuna dikkat çekildi.

Oxfam: Milyoner ve milyarderlere servet vergisi getirilsin

Milyonerler ve milyarderlere yüzde 5'e varan servet vergisi getirilmesini talep eden Oxfam, bunun yılda yaklaşık 286,5 milyar euroluk vergi geliri sağlayacağını, bu miktarın Avrupa Komisyonu'nun önerdiği yeni AB bütçesi için yıllık ihtiyacı karşılayacağını kaydetti

Oxfam'ın vergi uzmanı Chiara Putaturo, Avrupa'da milyarderlerin sayısı rekor kırarken milyonlarca kişinin geçim sıkıntısı çektiğine işaret ederek "Bu eşitsizlik tesadüf değil. AB hükümetleri 1980'li yıllardan bu yana zenginlere vergileri düşürürken tüketim ve gelir vergilerine bel bağlıyor" dedi.

Oxfam Almanya'da sosyal eşitsizlik konusunda çalışmalar yapan Manuel Schmitt de Alman hükümetine seslenerek sosyal yardımlar ya da kalkınma iş birliği gibi alanlarda kısıntıya gitmek yerine zenginleri daha uygun bir şekilde vergilendirmesini talep etti.

9 Avrupa ülkesinde servet vergisi uygulanıyor

Oxfam, 1990 yılında aralarında Almanya'nın da bulunduğu dokuz AB ülkesinde servet vergisinin uygulandığını ama şu an bunun sadece İspanya'da yürürlükte olduğunu belirtti. Kuruluş, on AB ülkesinde de veraset vergisi bulunmadığını kaydetti. (DW)