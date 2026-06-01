Milyarderler listesi güncellendi: İşte dünyanın en zengin insanları

Mayıs ayı milyarderler için oldukça iyi geçti.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8 yükselirken, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 1 Haziran itibarıyla 2,9 trilyon dolara ulaştı.

Grup olarak bakıldığında, bir ay öncesine göre toplamda 220 milyar dolar daha zenginler. Mayıs ayında hiç kimse Larry Ellison kadar kazançlı çıkmadı. Ellison, servetine 71 milyar dolar ekleyerek (serveti şu anda yaklaşık 276 milyar dolar olarak tahmin ediliyor) yeniden ilk beşe yükseldi.

Bunun için Ellison, yapay zekaya yönelik son derece güçlü talebe teşekkür edebilir. Kurucu ortaklarından olduğu ve yönetim kurulu başkanı ile baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptığı Oracle, ABD genelinde çok sayıda gigawatt ölçeğinde veri merkezi inşa ediyor.

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre ayrıca 1 Mayıs’ta, ABD Savaş Bakanlığı ile yapay zeka araçlarını hükümetin savaş operasyonları, istihbarat faaliyetleri ve kurumsal operasyonları için kullanılan gizli ağlarda devreye almak üzere bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Ellison’ın yaklaşık yüzde 40’ına sahip olduğu Oracle hisseleri mayıs ayında yüzde 40 yükseldi.

Zuckerberg'i geride bıraktılar

Ellison’ın hemen ardından gelen Michael Dell ise yapay zeka patlamasının kendi şirketi Dell Technologies’i de yukarı taşımaya devam etmesi sayesinde servetine 67 milyar dolar ekleyerek ayın en büyük ikinci kazananı oldu.

Teknoloji devi, 28 Mayıs’ta beklentileri aşan güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve yıllık yapay zeka sunucu gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 757 arttığını duyurdu.

Bu gelişme hisselerin yüzde 33 yükselmesine ve şirket tarihindeki en iyi işlem gününü yaşamasına yardımcı oldu. Genel olarak Dell hisseleri mayıs ayında yüzde 100’den fazla değer kazandı.

Hem Ellison hem de Dell, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’i geride bırakarak yükseldi. Zuckerberg ise servetine 7 milyar dolar eklemesine rağmen yedinci sıraya geriledi.

Facebook’un çatı şirketi Meta’nın hisseleri yalnızca yüzde 3 yükseldi ve büyük yapay zeka yatırımları ile çalışan işten çıkarmalarının gölgesinde hem genel piyasanın hem de Zuckerberg’in milyarder rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bu arada Elon Musk, mayıs ayında zaten tarihi seviyelerde olan servetine 53 milyar dolar daha ekledi ve milyarderler arasında ayın en büyük üçüncü kazananı oldu. Musk’ın serveti şu anda yaklaşık 835 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Elektrikli araç devi Tesla’nın hisseleri geçen ay yüzde 14 yükseldi ancak yatırımcıların asıl dikkatini çeken şirketi roket ve uydu işletmesi SpaceX oldu. Şirket geçen ay halka arz için gerekli başvuruları yaptı ve bu süreç, tarihin en büyük halka arzı olabilecek bir gelişmenin önünü açtı.

Şirketin 1,8 trilyon dolarlık bir değerleme hedeflediği belirtiliyor. Bu rakam başlangıçta hedeflenenden biraz daha düşük olsa da Saudi Aramco’nun 2019’daki rekorunu kırmaya yetecek seviyede.

Ayrıca Musk’ın kişisel servetini 13 haneli rakamlara taşıması da muhtemel. Hisselerin en erken 12 Haziran’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bu nedenle Haziran 2026, dünyanın ilk trilyonerini kazandığı ay olabilir.

Walton ailesinin gerilemesi, mayıs ayında iki kişinin yeniden ilk ona dönmesine olanak sağladı. Fransız iş insanı Bernard Arnault (nisan ayında son üç yıl içinde ilk kez ilk ondan düşmüştü), lüks tüketim devi LVMH hisselerindeki yüzde 4’lük toparlanmanın ardından dokuzuncu sıraya yükseldi.

Steve Ballmer ise şubat ayında ilk ondan çıktıktan sonra geri dönerek Microsoft hisselerindeki yüzde 10’luk artış sayesinde onuncu sırayı aldı.

Forbes milyarderleri 1987 yılından bu yana takip ediyor. Mart 2026’da yayınlanan yıllık liste için toplam 3 bin 428 milyarder tespit etti. İşte Forbes verilerine göre 1 Haziran 2026 tarihinde dünyanın en zengin 10 insanı:

1. Elon Musk

Net servet: 835 milyar dolar (geçen aya göre 53 milyar dolar artış)

Kaynak: SpaceX, Tesla

Yaş: 54

2. Larry Page

Net servet: 309 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar düşüş)

Kaynak: Google

Yaş: 53

3. Sergey Brin

Net servet: 285 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar düşüş)

Kaynak: Google

Yaş: 52

4. Jeff Bezos

Net servet: 277 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

Kaynak: Amazon

Yaş: 62

5. Larry Ellison

Net servet: 276 milyar dolar (geçen aya göre 71 milyar dolar artış)

Kaynak: Oracle

Yaş: 81

6. Michael Dell

Net servet: 244 milyar dolar (geçen aya göre 67 milyar dolar artış)

Kaynak: Dell Technologies

Yaş: 61

7. Mark Zuckerberg

Net servet: 217 milyar dolar (geçen aya göre 7 milyar dolar artış)

Kaynak: Oracle

Yaş: 41

8. Jensen Huang

Net servet: 182 milyar dolar (geçen aya göre 9 milyar dolar artış)

Kaynak: Yarı iletkenler

Yaş: 63

9. Bernard Arnault

Net servet: 148 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

Kaynak: LVMH

Yaş: 77

10. Steve Ballmer

Net servet: 141 milyar dolar (geçen aya göre 11 milyar dolar artış)

Kaynak: Microsoft

Yaş: 70

Dünyanın en zengin adamı kim?

1 Haziran 2026 itibarıyla dünyanın en zengin adamı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk. Serveti 835 milyar dolar. Mayıs 2024'ün sonlarında Fransız Bernard Arnault'u geride bırakarak birinci sıraya yükseldi ve o günden beri zirvede.

Dünyanın en zengin kadını kim?

Dünyanın en zengin kadını Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton. 1 Haziran 2026 itibarıyla serveti tahmini 123 milyar dolar olan Walton, mayıs ayında 13. sıradayken, şu anda dünyanın en zengin 15. kişisi.

Serveti babasından miras kalan Walmart hisselerinden kaynaklanıyor. Ölen kardeşi John Walton'ın (ö. 2005) dul eşi Christy Walton ve oğulları Lukas Walton, John'un hisselerini miras almış ve her ikisi de Forbes'un milyarderler listesinde yer alıyor.