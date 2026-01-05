Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Fed nötr faize çok yakın

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun yavaş da olsa gerileyeceğini öngörürken, işsizliğin yatay seyredeceği ancak yükselme riskinin de bulunduğunu ifade etti.

Açıklamalarında ücret büyümesindeki trendin aşağı yönlü olduğuna dikkat çeken Kashkari, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi sonrası yönetim kurulunda kalıp kalmayacağı konusunda bilgisinin olmadığını dile getirdi. Ayrıca, bir Fed başkanının görevden alınması riski konusunda herhangi bir endişe taşımadığını da sözlerine ekledi.

Venezula gelişmeleri de sorulan Başkan, "Venezuela riskleri genel olarak petrol piyasası kaynaklıydı. O tarafta da şu ana dek bir sorun görünmüyor" yorumu yaptı.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi Mayıs ayında dolacak. ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed Başkanına ilişkin atamayı yakın zaman içinde açıklaması bekleniyor.