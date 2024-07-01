Mısır-AB Yatırım Konferansı’nda 67,7 milyar Euro'luk anlaşmalara imza atıldı

Hafta sonu yapılan konferansa Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli gibi üst düzey isimler katıldı.

Kahire'deki AB heyeti tarafından yapılan açıklamada, konferansın, "Mısır ile Avrupa Birliği arasında Mart 2024'te siyasi ve ekonomik alanlarda mutabakata varılan stratejik ve kapsamlı ortaklığın ilk önemli sonuçlarından biri" olduğu ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konferansta yaptığı konuşmada, ülkesi ile AB arasındaki ilişkilerin çeşitli işbirliği alanlarında geliştiğini söyledi.

Sisi, geçen mart ayında iki taraf arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarmayı amaçlayan siyasi deklarasyonun imzalandığını hatırlattı.

Konferansın kapanış oturumunda konuşan Başbakan Medbuli, AB ile ortak işbirliğini desteklemek için konferansın her sene düzenlenmesini arzuladıklarını belirtti.

Medbuli, konferansta toplam 67,7 milyar avro değerinde, “yeşil hidrojen, elektrikli arabalar, altyapı, sürdürülebilir ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojisi” gibi alanlarda 35 anlaşmanın imzalandığını kaydetti.