Mısır Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı

CBE tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki gecelik mevduat faiz oranı yüzde 21,25'ten yüzde 27,25'e çıkarıldı.

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Yurt içi ekonomi son zamanlarda paralel döviz kuru piyasasının varlığına ve ekonomik büyümenin kısıtlanmasına neden olan döviz kıtlığı nedeniyle baskı altına alınmıştır. Buna paralel olarak, dünya ekonomisi art arda şoklara sahne olurken, küresel enflasyon baskılarından kaynaklanan dış etkiler de birikmeye devam ediyor." denildi.

PPK, "CBE'nin sıkılaştırma duruşunun devam etmesi doğrultusunda Para Politikası Kurulu, özel toplantısında CBE'nin gecelik mevduat faizinin, gecelik borç verme faizinin ve ana operasyon faizinin artırılmasına karar verdi." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Mısır'da en son Şubat ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 29,8, olurken, çekirdek enflasyon yüzde 29,0 seviyesine oldu.

PPK, enflasyon beklentilerini sabitlemenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve reel faiz oranını pozitif bölgeye getirecek bu politika tepkisini garanti etti.

CBE'nin diğer kullandığı faizler de aynı seviyede artırıldı; Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 22,25'ten yüzde 28,25'e, iskonto faiz oranı yüzde 21,75'ten yüzde 27,75'e yükseltildi.