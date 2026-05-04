Mısır sanayi için doğal gaz fiyatlarını artırdı

Mısır, enerji yoğunluklu çeşitli sektörler için doğal gaz fiyatlarını mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere artırdı. Pazar günü yayımlanan başbakanlık kararnamesine göre, küresel enerji maliyetlerindeki dalgalanma bu kararda etkili oldu.

Hükümet, artan küresel enerji maliyetlerine yanıt olarak mart ayında yerel akaryakıt fiyatlarını %17'ye varan oranlarda yükseltmişti. Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile üzerinde anlaşılan 8 milyar dolarlık program kapsamında akaryakıt ve elektrik sübvansiyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Kararname ile gaz fiyatları ortalama 2 dolar artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte milyon İngiliz ısı birimi (BTU) başına fiyat; çimento fabrikaları için 14 dolara, demir-çelik, azot dışı gübreler ve petrokimya tesisleri için 7,75 dolara yükseltildi. Diğer sanayi faaliyetleri ile etan ve propan karışımı üreten petrokimya tesisleri için ise fiyatlar 6,50 dolar ile 6,75 dolar arasında belirlendi.

Kararnamede, söz konusu artışların gaz tedarik sözleşmelerinde halihazırda fiyatlandırma formülleri bulunan konut tüketicilerini kapsamadığı ifade edildi.