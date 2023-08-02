Mısır’da enerji krizine karşı 1 gün zorunlu evden çalışma

Mısır'da geçen hafta sıcaklıkların 40-45 dereceye ulaşmasının ardından, hükümet şebekedeki yükü azaltmak ve elektrik arzının devam etmesini sağlamak için imalat sektörünü koruyacak şekilde 1 gün zorunlu evden çalışmanın da aralarında olduğu önlem paketini duyurdu.

İmalat sektörünü koruyacak şekilde alınacak önlemler arasında 1 gün zorunlu evden çalışmanın yanı sıra, ilave mazot ithalatı, kamu aydınlatmalarının rasyonelleştirilmesi gibi adımlar yer alıyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, ülkenin elektrik ve yenilenebilir enerji bakanlığıyla petrol ve doğal kaynaklar bakanlığının koordinasyon içinde çalıştığını belirterek “hem fosil yakıtlardan (doğalgaz, mazot) hem de Aswan Barajı ve giderek genişleyen rüzgâr ve güneş projelerinden gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanacaklarını” söyledi.

Başbakan, son 10 gündeki benzin ve mazot tüketiminin günde 144 ila 146 milyon metreküpe ulaştığını ve elektrik kesintileri uygulanmasaydı günlük tüketimin - ülkenin 10 gün bile sürdüremeyeceği bir düzey olan - 160 ila 165 milyon metreküpü aşacağını söyledi. Ek mazot ithalatının 250 ila 300 milyon dolar arasında olacağı belirtiliyor.

Ayrıca hükümet, sokak aydınlatması ve hükümet binaları gibi kamu tesislerinde elektrik tüketimini azaltmak için de çalışacak. Kamuda yüz yüze hizmet vermesi gereken görevler dışındaki tüm memurlar 6 Ağustos’tan itibaren pazar günleri evden çalışacak.

Futbol maçları güneş batmadan oynanacak

Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı'na da spor tesislerinde ve stadyumlarda elektrik tüketimini azaltmak için maçların gün batımından önce oynanması talimatı verdi.

Madbouly, sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde olduğu sürece ulusal şebekedeki yükü azaltmak için kesintilerin devam edeceğini de söyledi. Kesintiler sadece yerleşim bölgelerini etkileyecek, hastaneler, kamu hizmetleri ve stratejik bölgeler muaf tutulacak.

Önlemlerin, yüksek sıcaklıklarla doğrudan ilişkili elektrik kesintileri sorununu çözmek için gerekli olduğunu vurguladı. Mısırlıları elektrik tüketimini azaltmak ve krizin üstesinden gelmek için hükümetle iş birliği yapmaya çağırdı.