Mısır’da enflasyon beklentinin altında kaldı! Gıda fiyatları frenledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Enflasyon sepetinin en büyük kalemini oluşturan gıda ve içecek grubundaki yıllık artış ağustosta %6,3 olarak kaydedildi. Temmuzda bu oran %8 seviyesindeydi. Böylece gıda fiyatlarında son dönemde görülen hızlanmanın ardından yeniden daha düşük bir artış temposuna dönüldü.

Ulaşım grubunda da sınırlı bir gerileme görüldü. Yıllık fiyat artışı %24,5'ten %24,4'e indi. Mısır'ın mart ayında petrol ürünlerinin önemli bölümünde yaptığı %14 ila %17 arasındaki fiyat artışlarının tüketici fiyatları üzerindeki etkisi ağustos verilerinde de izlenmeye devam etti.

Konut maliyetleri yüksek seyrediyor

Gıda tarafındaki yavaşlamaya karşın fiyat baskısı ekonominin bazı temel harcama gruplarında daha güçlü kalmayı sürdürüyor. Özellikle konut ve kamu hizmetleri kalemindeki yüksek yıllık artış, enflasyon görünümündeki katılığın devam ettiğine işaret ediyor. Temmuz verilerinde bu gruptaki yıllık artış %41,2 seviyesindeydi.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki yıllık artış %13,7, sağlık grubundaki artış ise %4,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemlerdeki gelişmeler, ağustos ayında genel fiyat artışının yalnızca gıda kaynaklı olmadığını da ortaya koydu.

Aylık enflasyon sınırlı kaldı

Ağustosta tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,1 arttı. Temmuz ayında aylık değişimin sıfır olmasıyla karşılaştırıldığında, fiyatlarda sınırlı da olsa yeniden yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Yıllık enflasyonun beklentilerin altında kalması, Mısır'da fiyat baskılarının kademeli olarak hafiflediğine yönelik işaretleri güçlendirdi. Bununla birlikte konut ve bazı hizmet kalemlerindeki yüksek fiyat artışları, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor.